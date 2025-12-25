朴敘俊認了在積極追求她！「強制同居」裸身秀六塊肌⋯網全暈

記者林汝珊／台北報導

男神朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的浪漫韓劇《等待京道》，兩人飾演一對曾兩度分手的前任情人，因女方離婚而再度重逢，喚醒過去相愛也傷痛的記憶。最新劇情中，朴敘俊索性拖著行李登門，直接「耍賴式」強制同居，為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜ASMR吃播」，聲音、畫面雙重攻擊，養眼又爆笑，網友狂讚。

朴敘俊秀上身。（圖／翻攝自Hami Video）

劇中朴敘俊飾演的「李京道」，在第二次與徐智友（元志安 飾）分手後，人生一路下坡，借酒澆愁到酒精成癮，甚至住院治療。多年後兩人以38歲之姿再度重逢，京道也察覺智友同樣深陷酗酒問題，原本打算保持距離，卻始終放不下她，三不五時登門「騷擾」，約散步、吃飯、陪伴日常。直到某晚，智友的前夫突然現身，當場質問兩人關係，京道毫不閃躲、正面回擊：「我正在追求她，而且是全力以赴。」一句話直接宣示主權，不只讓智友當場愣住，也讓觀眾心動指數瞬間破表。

《等待京道》講述朴敘俊飾演的報社娛樂組次長「李京道」，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，18年後再次被命運逼得重新面對彼此。《等待京道》每週六、日在Hami Video全台獨家播出。

