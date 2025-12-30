朴敘俊難忘台灣夜市 元志安喊話推薦旅遊景點

朴敘俊（右）和元志安在劇中飾演分分合合的戀人。（圖／Hami Video提供）

「浪漫喜劇王子」朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的浪漫韓劇《等待京道》備受矚目。近日，兩人接受台灣媒體書面訪問。曾來台宣傳的朴敘俊對台灣夜市與美食始終念念不忘，並表示若有機會再度造訪寶島，「比起觀光景點，我更想走進一些貼近日常生活的地方，再次感受台灣真實而自然的氛圍。」元志安則透露，台灣是她旅遊清單中的第一名，直言若有長假一定會立刻出發，同時向觀眾喊話，希望大家能推薦必訪景點。

朴敘俊在劇中飾演20、30歲階段。（圖／Hami Video提供）

朴敘俊在劇中挑戰20 歲、28 歲與 38 歲三個人生階段，原本劇組曾考慮另覓年輕演員，但他主動自告奮勇接下挑戰，在演出 20 多歲時刻意提醒自己不要「演得太年輕」，而是以最貼近真實的方式，捕捉二十歲年輕人應有的情感狀態；至於 30 多歲的京道，則被他設定為一個習慣將情緒累積在心中、不輕易外露的時期，讓情感的密度與表達方式，自然地在表演中展現出來。

元志安將台灣視為最想旅遊的目的地排行榜第一名。（圖／Hami Video提供）

元志安則分享，這次與朴敘俊搭檔飾演情侶，最令她印象深刻的，是能在近距離感受到他作為「前輩」的一面。大讚朴敘俊成熟又穩定的狀態，讓人自然而然產生信任感，也讓她在拍攝過程中能夠放心地依靠他，「 其中最讓我印象深刻的，是他的臨場反應能力。戲劇拍攝在時間上往往非常緊湊，但他在建構場面時，總能精準抓住重點並即時表現出來。」

朴敘俊坦言從選角階段，就一直對由誰來飾演「智友」感到好奇。第一次見到元志安時，對方所散發出的氣質，跟他心中所描繪的形象完全契合，也讓朴敘俊對這部作品更加有信心。他也說，「 因為這是一部情感戲份很多的作品，在拍攝現場我們彼此信任、互相依靠，一起慢慢建立起默契。」

