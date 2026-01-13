朴敘俊《等待京道》虐出收視新高！ 「壓抑式哭戲」惹心碎：那是珍貴的季節

韓劇《等待京道》迎來大結局，觀眾看得好虐心。（Hami Video提供）

Hami Video全台獨家播出的韓劇《等待京道》上週迎來大結局，朴敘俊這次收起霸總氣場，飾演深情內斂的記者「李京道」，他感性說這部作品定義了他的2025年：「我的2025是從『京道』開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。那是被我用力珍藏、非常珍貴的季節。」直言這個角色讓他作為演員甚至是作為「人」，都變得更堅實了。

從《三流之路》的熱血青年到《金秘書為何那樣》的傲嬌社長，朴敘俊一直是收視保證，但這回《等待京道》卻是他近年哭戲最多、情緒最虐的一次演出。他的哭戲不是那種撕心裂肺的爆發，而是像卡在喉嚨裡、那種「現實中忍住不哭」的壓抑，反而更讓觀眾心碎。回想拍攝過程，他坦言曾感到極度孤單與痛苦，但如今回首，「那些瞬間都能夠被我用『感謝』這一個詞，安靜地整理、珍藏起來。」

朴敘俊以韓劇《等待京道》圈了一大票自稱「京道迷」的忠實觀眾。（Hami Video提供）

才26歲的女主角元志安，這次從《魷魚遊戲》配角翻身，扛起橫跨18年的沉重感情戲。她把徐智友從青春期的悸動到30歲後半重新愛人的勇氣，演得層次分明，不少網友直呼「是為了志安才追這部」、「長得美演技又穩」。殺青後她溫柔表示，希望這部戲完結後，能以安靜的方式留在大家心中，「成為一段可以讓人暫時停下來、好好休息的故事。」

大結局中，朴敘俊與元志安原本說好不再放開彼此，卻因一則汙衊他是「外遇男」的八卦報導，讓他為了保護愛人，選擇親手斬斷戀情。那一幕他緊握顫抖的拳頭，紅著眼眶用快要潰堤的聲音說出：「我們好好分手吧。」三合三分的虐戀讓粉絲直接在螢幕前淚崩，狂喊「朴敘俊根本眼淚王子」、「明明沒大哭卻讓人心好痛」。目前《等待京道》已在Hami Video全台獨家全劇上架。

