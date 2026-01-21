朴有天前女友涉毒掀風暴 乳業千金黃荷娜為減刑「供出藝人名單」

黃荷娜涉入毒品案件，疑似為減刑供出許多藝人名單。資料照，翻攝微博



韓國演藝圈毒品風暴山雨欲來。曾與男星朴有天交往而引發關注的南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜，近期因涉入毒品案遭起訴，外媒報導，黃荷娜接受偵訊時，欲以一份名單為籌碼換取減刑，名單牽涉多名男女藝人，若內容屬實，恐重創韓國娛樂圈。

黃荷娜涉嫌在2023年7月於首爾江南區某公寓內，幫2名友人注射冰毒，案發後她逃亡海外，被列入通緝名單，去年底卻突然表示願意返回韓國並配合調查。雖然黃荷娜對外聲稱「為了孩子」才回國，但知名社會線記者在YouTube頻道《지릿지릿》指出，黃荷娜跟警方早就協調好入境日期，返國絕非臨時起意，而是希望透過承認部分罪嫌來尋求減刑，親情不過是障眼法。

影片中提到，黃荷娜過去常向媒體抱怨父母停掉她的信用卡，自己身無分文，意圖博取同情，甚至抱怨外界為何始終針對她，然而吳赫鎮提到，黃荷娜返國被捕時，身穿價值數百萬韓元的名牌羽絨外套，說詞實在令人難以相信。

另外，有專家分析，黃荷娜明知自己被國際刑警組織列為追查對象，卻仍選擇回國，背後可能另有隱情；有傳言提到黃荷娜跟一名男子原本打算在柬埔寨合夥投資，卻疑似發生侵占資金行為，這名男子盛傳是黃荷娜的現任丈夫，卻與當地犯罪組織有關，這部分警方正在進一步追查中。

值得注意的是，黃荷娜在偵訊筆錄中提到多名男女藝人的姓名。記者吳赫鎮透露，警方似乎已掌握黃荷娜吸毒的明確時間與地點，而她為了自保，傾向供出他人以換取「寬大處理」。由於過往她在司法偵辦過程中表現相當謹慎，極少在沒有證據的狀況下檢舉，外界認為名單具有一定殺傷力

黃荷娜在2015年就因吸食冰毒被判緩刑，卻在緩刑期間再犯，最終入獄服刑1年8個月。這次再涉毒，雖然她辯稱人在現場但沒有吸毒，但檢方仍認定情節重大，依《毒品管理法》起訴。整起事件是否會牽出更多藝人，成為各界關注焦點。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

