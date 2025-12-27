朴有天舊愛再被抓！涉毒逃亡柬埔寨 「昔出獄1事」超諷刺

南韓企業「南陽乳業」外孫女黃荷娜（音譯，황하나）。（圖／翻攝自微博）





南韓企業「南陽乳業」外孫女黃荷娜（音譯，황하나）過去因為染上毒癮被判緩刑，期間再度碰毒被抓，最終遭判入監服刑，於2022年刑滿出獄。豈料，如今再度涉毒潛逃國外後被抓回，如今已經被抓回韓國拘留。

根據韓媒報導，黃荷娜涉嫌於2023年7月在首爾江南向包括熟人在內的兩人注射冰毒，成為警方調查對象後，於同年12月逃往泰國。2024年5月警方向國際刑事警察組織請對黃荷娜發布藍色通緝令，並採取護照作廢措施。

隨後，黃荷娜通過律師向警方表示願意自首，警方在柬埔寨找到黃荷娜，昨（26日）以涉嫌違反《麻藥類管理法》進行了逮捕必要性實質審查，並表示其有「證據毀滅之虞」，因此發布拘留令。

黃荷娜當天出席逮捕必要性實質審查時，面對記者關於案件的提問保持沈默，徑直走進法院。警方計劃對黃荷娜吸毒經過及其在海外期間是否有違法行為進行調查。

事實上，黃荷娜2015年5月至9月期間在首爾住所等地注射冰毒被起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年。但在緩刑期間再次吸毒，被判有期徒刑1年8個月，並於2022年出獄。

出獄後黃荷娜與父親一同出演KBS節目，介紹了在父親幫助下戒毒並接受毒品康覆治療的近況，但次年再次因涉嫌吸毒被列為調查對象。

