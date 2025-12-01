朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」

頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Good Goodbye〉表演舞台，以及台下那個眼神完全離不開他的男人，朴正民。

全韓淪陷？青龍獎讓網友看見他的「反差帥」

從華莎身穿一件露肩白色禮服，並赤腳坐在舞台的那一刻開始，就像按下了一部關於告別的電影開場。華莎的聲音一出，既溫柔又倔強，磁性而濕潤，搭配舞台影像投放，就像在輕輕推開一扇記憶的門一樣。〈Good Goodbye〉本就是一首帶點微甜、又帶點微虐的分手歌，而舞台後方播放的 MV 畫面，把「離開、放手、成全」的情緒烘托得近乎透明，感染力十足。

華莎唱著「走過我，走開吧，沒關係，別回頭看我。」、「我感受到的痛苦，你的更深。」那是一種努力讓告別變得體面的成熟。像是在把愛意收回胸口的同時，也把理解伸出去。而就在這段歌詞隨著華莎磁性的聲音時，鏡頭慢慢推向觀眾席，只見朴正民靜靜坐著，眼睛一路跟著他移動。如同歌詞裡說的「我會試著理解你，理解你。」朴正民的眼神裡有一種「我在這裡聽你，哪怕這首歌不是唱給我」的深情。

就在歌曲進入間奏、情感堆疊到臨界點時，朴正民突然站了起來。他走向舞台邊，從背後拿出那雙紅鞋，如同MV裡的橋段，然後遞到華莎手裡。那一瞬間，全場像被按下暫停鍵。



華莎持續唱著，朴正民只有那雙靦腆又篤定的眼睛，讓整個參加頒給典禮的嘉賓以及觀眾心臟同時漏拍，甚至引發許多韓國網友形容：「兩人的眼神，根本就是那種浪漫電影裡的眼神ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「剛開始看只是表演，幾乎沒感覺到朴正民那樣的眼神…但一反覆看就被吸住了」、「朴正民拜託拍一部愛情片吧。」、「兩人的心動舞台像浪漫電影的一幕…這部電影什麼時候上映？」、「我老婆在看，看了又再看」





演技怪物朴正民

這位過去被影迷稱作「演技怪物」的演員，為何突然成了全韓國心目中的「浪漫男主角」？於是問題開始出現：朴正民什麼時候變這麼帥？又為何是這一刻讓大眾集體淪陷？答案或許就藏在他的「反差」裡。

朴正民的帥，是種反差的帥，是讓人情緒波動之後才會發現的自己暈船的那種。他不像最帥韓星榜單那種輪廓分明的韓劇模板，或是第二眼帥哥那種獨特魅力的男星，而是有一種讓人越看越入心、越懂越上癮的氣質。他的外表在韓國審美裡不算典型，但那種悶悶的、帶點笨拙、卻又透著知識靈魂的氛圍，反而比俊美更耐人尋味。

「Sexy is not the shape, it’s the vibe.」朴正民正是這個氛圍的代表。他像你人生中某個會默默支持你，但偶爾突然做出浪漫舉動、讓你心裡小電一下的男人。也因此，青龍獎那晚他看著華莎的神情，比任何韓劇都更有電影感。大多看了這個演出的觀眾，都覺得這晚的化學反應屬於自然流露，因為不是夠帥就能輕易展現出來，而是夠真誠才會有這種火花。反差，應該就是這股魅力的來源。

與此同時，華莎在演出結束後透過社群媒體也向朴正民發出一則訊息，瞬間在網路上掀起熱議。他寫下：「正民前輩，你真是最完美的分手男友。謝謝你一路陪我走到最後，也謝謝你給了我那些一輩子都忘不了的片刻。」這段帶著戲劇感與餘韻的告白式留言，不僅延續了舞台上的浪漫氛圍，也讓無數網友再次心動。





演技天才 × 文青作家 × 出版社CEO

朴正民其實是韓國影壇裡非常「文氣」的存在。演戲之前，他曾致力於寫作，以真名出版散文集《有用的人》，甚至創辦出版社擔任CEO。他曾謙虛又帶著低調內斂的形容自己：「不是作家，只是個會寫字的普通人，偶爾在電視或電影裡露面。」他的書籍熱賣，甚至被選為「最想見到的作家」第一名，他是韓國電影圈罕見的才子，一個會演戲、會寫字、同時深度閱讀的影壇怪才。還有不為人知的是他也曾在韓國媒體訪問裡分享自己每年大約都會閱讀四、五十本書，是演員間出了名的「書癡」。幾年前他開了一家書店，之後更決定成立出版社MUZE，正式進入出版產業。他全職投入，從選書、寫推薦、策展，還參加首爾國際書展親自賣書， MUZE所屬的攤位排隊排得像明星簽名會，出版界甚至稱之為「朴正民效應」。





因此，他的演員之路不像明星光鮮的模板一樣。《守護者》雖讓他初試啼聲，但之後一度陷入低潮，多年沒有代表作，根據外媒報導他曾經搜尋留學資料，幾乎準備離開演員圈。而就在那時，他接到《東柱》的邀約，再一次被命運推向舞台，並憑宋夢奎一角拿下青龍與百想的新人獎，才重新被大眾看見。

從《東柱》的烈士，到《奇蹟》的天才數學少年，再到《地獄公使》，朴正民都像是用整個靈魂在演戲，每投入一部戲都像換了一個人。支持他的粉絲曾說：「他不是帥在外表，他是帥在靈魂裡。」這句話，也在青龍獎那晚被所有人理解以及知道了。

