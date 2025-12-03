朴正民青龍電影獎爆紅！6件事看懂他的魅力：自曝強迫症、D.P逃兵緝捕組服役背景曝光
當華莎在「第46屆青龍電影獎」赤足演唱〈Good Goodbye〉，朴正民手握紅鞋從暗處走向她的瞬間，現場觀眾和所有網友莫不心跳漏半拍地、盯著2025年底最蠱惑人心的頒獎禮名場面！
而這場3分30秒的表演，也讓朴正民一夕間成了「青龍男神」，他看著華莎那種「在我眼裡妳可以任性張揚」的寵溺感，簡直嗑瘋所有人，莫不希望自己也有這樣的男朋友，但倘若進一步認識朴正民，你恐怕會更愛他，因為他那有趣的靈魂，實在太有意思啦。
〈Good Goodbye〉舞台封神吸千萬點閱
現在全世界大概只分成，沒看過這個青龍獎名場面的人，以及看這個名場面十幾遍的人，因為只消目睹朴正民和華莎在台上的撩人互動，幾乎每個人都會陷進去連刷好幾遍。
〈Good Goodbye〉整段舞台美到不行，華莎穿著一襲曲線畢露、開岔到大腿的白色長裙，直接光腳坐在椅上慵懶開唱，嗓音沙啞又迷人，此刻只見朴正民已經在座位上「整裝待發」，接著起身拎著一雙紅色高跟鞋，默默在舞台旁等著華莎呼喚。
當華莎走下舞台時，化學反應瞬間點燃，朴正民隨即慢慢走向她，當兩人一對視立刻引爆曖昧火花，尤其朴正民手插口袋、凝視華莎跳舞的男友姿態，就像讓全場觀眾偷窺了一部愛情電影般心動。
君不見觀眾席好多藝人，集體托腮專注觀看、捂嘴驚歎的表情，根本就是螢幕前所有網友的「臉替」，難怪這段影片24小時內播放量破200萬，討論度爆棚，更別提至今各個頻道重播破千萬點閱不只，堪稱比頒獎典禮更精彩的名場面。
〈Good Goodbye〉青龍獎名場面：
華莎與理想型「公費談戀愛」
事實上，這首華莎參與作詞作曲的〈Good Goodbye〉，是她跟前男友分手後，融入自己感情創作的歌曲，希望表達出「纏綿愛過之後瘋狂心碎，然後再勇敢說出那句從沒想過會對你說的Goodbye，但依然願意站在遠處看著你，祝你永遠安好」，一種美麗告別的感覺。
當初在找MV男主角時，華莎第一時間就鎖定朴正民，因為她打從2011年看過電影《那一夜，青春褪色》，就煞到了朴正民，把他當作自己的理想型，即使當時身邊朋友都喜歡男主角李帝勳，但她就是偏愛男配角朴正民。
為此，華莎親自寫長信邀請對方拍MV，華莎更害羞表示，拍攝期間就像是粉絲美夢成真、在「公費談戀愛」，還在廣播公開表示：「〈Good Goodbye〉是我人生中非常重要的一首歌，前輩如此爽快答應與我合作，我現在真的很開心，別無所求了，音源成績？我不需要，和前輩一起工作過，我感覺自己已經獲得一位了，這是真心話。」
如今證明華莎的眼光果然神準，朴正民不僅有演技、眼神超有戲，把這位非常有魅力的前男友，詮釋得扣人心弦，更在青龍舞台上發光發熱，讓已經發行一個月的〈Good Goodbye〉，突然逆襲紅遍全網，在多個韓國音源榜登上第一名位置。
難怪華莎又在IG留言說：「謝謝你成為我最帥氣的『分手男友』——正民前輩，那些難以忘懷的美麗瞬間，以及直到最後一刻意義非凡的場合都能陪在我身邊，真的非常感謝你。」
而網友則是呼籲朴正民趕快去演愛情片，因為以他如今的號召力，肯定可以橫掃票房。
〈Good Goodbye〉MV：
為失明爸爸出版有聲書
雖然大家在青龍獎看到入圍影帝的朴正民坐在台下，但其實2025一整年是他的息影狀態，因為之前他拍攝太多作品，一個禮拜只休息兩天，對他而言像在重複同樣的工作太累了，於是決定「暫停一年」，但有趣的是，他卻「轉行」去經營出版社。
正確來說，這是他跟朋友在2020年就創立的「無題」出版社，只是朴正民到今年才開始全力經營，其實並不奇怪，因為在轉學唸電影系、表演系之前，他考進的第一所大學是「高麗大學文學院人文系」，早就有寫作因子，
甚至在踏入演藝界之初，朴正民還以筆名幫雜誌社寫專欄，從2013年寫到2017年才告一段落，並將這四年的文章集結成書，名為《有用的人》。
《有用的人》內容大多是他小時候的日常生活、身邊人的故事、以及演戲的經歷，不帶任何說教意味，主題充滿趣味性，之後也陸陸續續出版散文集，期間還開了一間書店「書、黑夜和白天」，只可惜2021年收攤。
不過出版社「無題」卻堅持至今，是他心中無法放下的角落，儘管都是出版一些冷門書籍，但朴正民樂此不疲。然而現在，他的出版社又多了一項任務：為失明的爸爸出版有聲書。
原本有視覺障礙的爸爸，2021年因為一場意外徹底失明，但他並沒有上電視賣慘，只是很遺憾父親讀不到他出版的書，所以他專注於出版有聲書，也經常親自旁白發聲。
正港「D.P逃兵逮捕小組」出身
大家看《D.P：逃兵追緝令2》看得津津有味，殊不知朴正民當兵時，竟是正港「軍事逃兵緝捕小組」的一員，這在他寫的書《有用的人》曾提到。
服兵役時，朴正民隸屬於便衣憲兵的「軍事逃兵緝捕小組」，負責追蹤並把逃兵帶回基地，當《D.P：逃兵追緝令》正當紅的時候，有記者問到他這件事，他才透露：「沒錯，我是正牌的D.P，當時抓獲了很多逃兵和逃避兵役者，因為班長非常信任我，賦予我這項任務，我也非常聽從上級的指示，直到現在，我跟戰友們依舊是非常要好的朋友，彼此有一個群聊組。」
當被問及，這些逃兵是不是像劇中那樣很會竄逃時，朴正民反而說：「其實並不會，畢竟他們大多是20、21歲的普通士兵。」 然而當兵也讓朴正民發現自己有強迫症，他說：「如果浴室隔間裡的衣服和傢俱擺放不整齊，我就無法忍受，洗完澡後，如果水龍頭沒對準中心，我也會睡不著，常常失眠到淩晨三、四點，影響第二天的日常生活，最後我去看了一位精神科醫生，並驗出有強迫症。」
當下他大哭了半小時，但又不想退役，因此只能一邊吃藥一邊熬到兵役結束，幸虧現在朴正民的強迫症已經不太嚴重，只是比較愛乾淨，他也勸有強迫症徵狀的人，不要羞於開口去看精神科，否則症狀只會越來越嚴重。
「一本正經開玩笑」功力一流
大家恐怕萬萬沒想到，平日演出多部獨立電影、一本正經的朴正民，和家人朋友相處，居然相當愛開玩笑。
有網友近日在韓網論壇，擷取他寫的一些散文中，和媽媽、好友的聊天紀錄，那「一本正經開玩笑」的功力一流，令許多網友羨慕交到他當朋友的人。
某天和媽媽的聊天紀錄：
朴正民：「媽，我擁有非凡的潛能，正在拍攝人生中最棒的作品。」
媽媽：「嗯，知道了，雖然聽不懂你在說什麼。」
朴正民：「給媽媽糾正拼寫的孝子：돼（X）、되（O）」
原來，朴媽媽回覆的「안돼네」拼寫錯誤，應該是「안되네」，讓朴媽媽啼笑皆非。
某天和好友的聊天紀錄：
朴正民：「朋友啊，一百萬韓元已經給你匯過去了，這是我努力工作賺來的錢，你愛怎麼花都行，哪怕是拿去幹點“壞事”也行，畢竟，你是咱們國家最頂尖的消防設備開發專家啊。」
好友：「這傢伙又在胡說什麼？」
朴正民：「嗯嗯，是騙你的。」
某天的自我反省：
大家好，我是朴正民，
各位近來煩心事很多吧？但願只是小病小痛，
在那短暫的時間裡，我竟奇跡般地瞞著當事人原諒了三個人，
每當我怒火中燒時，就會試著握緊我那甜蜜的拳頭，感歎今天的手格外地好看，
因為除了原諒別無他法，所以變得寬容，
看來拳頭越軟，心也會隨之軟化吧。
如此的寶藏男孩，演技在線、幽默感滿分，真的令人無法不愛。
主演舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》
但朴正民說是說「息影」一年，卻在經營出版社期間，又偷偷準備了一齣舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》，翻拍自李安的同名電影，12月2日開始全國巡演。
他在劇中飾演主角Pi，這也是他相隔八年再度演出舞台劇，原本並不在他計畫之中，但在國外觀看了一場《少年Pi的奇幻漂流》現場演出後，他深深被這部劇所吸引，於是決定接受挑戰。
就跟電影一樣，朴正民要從一個青春稚嫩不吃肉的懵懂少年，通過在海上跟一隻老虎、在同一艘船上漂流了近一年的時間中，慢慢顛覆曾經的信仰，進而變得接受現實。
整個表演台詞非常多，因為要跟老虎對抗，動作戲也非常多，幸虧包含很多笑點，讓115分鐘的表演不會枯燥，據報導，最後他有一段聲嘶力竭的崩潰戲，可以深刻感受到主角內心的絕望和孤獨。
如今又加上青龍獎〈Good Goodbye〉的封神場面，據說許多粉絲都搶著買票去看，即使朴正民這次沒拿下青龍影帝，但卻收穫了更多欣賞他的觀眾呢。
