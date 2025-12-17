朴淡備來了！洋基女孩官宣韓籍啦啦隊員再加一 「四皇時代」正式成形

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

職籃P.LEAGUE+洋基工程隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今（17）日宣布，韓籍啦啦隊員朴淡備正式加盟洋基女孩，將在新竹市體育館擄獲球迷芳心。朴淡備喊話球迷：「很榮幸成為洋基女孩的一員，期待在台灣主場和大家一起，用應援創造屬於我們的勝利時刻！」

韓籍啦啦隊員朴淡備正式加盟洋基女孩。（圖／YoungKey Girls 洋基女孩 臉書粉專）

朴淡備擁有豐富職業賽事應援經驗，舞蹈力度、節奏精準有魅力，能在緊張的比賽氛圍中帶動全場觀眾情緒，是一名兼具專業與親和力的實力型成員。

洋基女孩現有核心成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，４人在舞台風格、舞感上風格不一，球隊表示，未來主場賽事將以「四皇」為核心，持續提供高強度、具記憶點的應援體驗，全面升級主場氛圍。

球團強調，洋基女孩並非堆疊明星，而是以長期經營為核心，透過不同特質的成員建立穩定的應援主軸。無論是主場氣氛帶動、主題演出或球迷互動企劃等，都是啦啦隊將重點訓練的部分。

隨著韓援話題持續升溫，洋基女孩已逐步成為台灣籃壇最受矚目的啦啦隊之一。球隊計畫結合主場應援文化與在地球迷能量，預計推出更多跨文化演出與專屬企劃，讓每場主場賽事都能成為充滿記憶點的運動盛會。



