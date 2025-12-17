朴淡備來了！洋基女孩官宣韓籍啦啦隊員＋1 「四皇時代」成形

朴淡備。取自臉書YoungKey Girls 洋基女孩



不只三本柱！PLG洋基工程籃球隊旗下啦啦隊「洋基女孩」今(17)日宣布韓籍成員朴淡備正式加盟，洋基女孩重量級應援陣容「四皇」正式成形，將在新竹市體育館擄獲球迷芳心。朴淡備喊話球迷：「很榮幸成為洋基女孩的一員，期待在台灣主場和大家一起，用應援創造屬於我們的勝利時刻！」

朴淡備（박담비）2023年加入樂天巨人和蔚山現代摩比斯太陽神的啦啦隊員出道。曾應中職樂天桃猿隊邀請來台交流應援，參與主題日「辣年糕趴」活動。今年初，中華隊備戰2026年世界棒球經典賽資格賽邀請韓職樂天巨人來台舉行「2025台韓國際交流賽」，樂天巨人也由應援團長及啦啦隊隊長睦那京等4名成員一起為球隊應援。

洋基女孩現有核心成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備，4人在舞台風格、舞感上風格不一。球隊指出，應援版圖正式制霸，為主場打造最有記憶點的應援核心，從氣氛帶動、主題演出到球迷互動，「四皇時代」現在開始。

