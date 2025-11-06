朴美善抗癌成功正式復出 平頭亮相：想讓大家知道我很好
【緯來新聞網】韓國知名喜劇演員朴美善曾以《順風婦產科》在台灣打開知名度，今年8月傳出她罹患乳癌初期，經歷治療後，朴美善首度重返螢光幕，於11月5日現身劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，親口表示：「因為謠言太多，所以想出來讓大家知道我沒事。」
朴美善罹乳癌停工1年治療。（圖／翻攝自IG）
朴美善罹癌後淡出演藝圈一年，如今以短髮造型現身，氣色明顯好轉，讓外界放心不少。她談到自己確診時的心情，表示原本打算錄完影再去接受放療，卻在檢查時看到異常畫面，當下感受五味雜陳，「這是我第一次對外說起這段事。」
儘管歷經病痛，她仍保有喜劇演員的本色，自嘲剃頭後像是《瘋狂麥斯》裡的芙莉歐莎，突然的幽默讓主持人劉在錫與曹世鎬當場愣住，她隨即笑說：「這可以笑啦～」現場氣氛也因此變得輕鬆。
