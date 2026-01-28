朴載範痛失20年老友！罕發長文「你讓我感覺自己活著」 強忍哀傷開玩笑：你這傢伙，先把我位置暖好

朴載範痛失好友。翻攝Instagram @moresojuplease

歌手兼製作人朴載範（Jay Park）近日傳出令人遺憾的悲訊。近日他在社群媒體上傳長文，哀悼與他相識多年、從中學時期便形影不離的摯友 Po。朴載範在文中字句充滿對好友離開的不捨與震驚，他坦言聽到消息時「心沉了下來」，至今仍無法相信這是現實。

朴載範與好友有過許多美好回憶。翻攝Instagram @moresojuplease

見證演藝生涯轉折 朴載範深情告白摯友

朴載範在文中提到，這位好友 Po 與他的交情跨越了多個階段。從中學、大學時期開始，兩人就一直是彼此最強大的後盾。無論是朴載範早期的舞團 AOM，到後來成立經紀公司 AOMG、H1GHR MUSIC，甚至是近年創立的 MORE VISION 以及 WON SOJU 品牌，Po 始終參與其中，見證了他事業的每一個巔峰與挑戰。

廣告 廣告

朴載範寫道：「在我走過的所有道路上，你始終在身邊，一直支持著我，真心希望我成功。」他感性表示，這份友情對他而言極其珍貴，因為像 Po 這樣的朋友在生命中非常罕見。他也透露，原本還計畫在繁忙的工作中抽空與好友一同旅行、聊天，沒想到卻成了無法實現的願望，語氣充滿沉痛與遺憾。

暖心性格不願拖累他人 朴載範：上帝想把你留在他身邊

在悼念文中，朴載範也勾勒出 Po 溫暖的性格。他表示好友生前總是先為他人著想，即使遇到困難也不願成為別人的負擔。朴載範對此感慨萬千，表示與 Po 相處的時光讓他感覺「最像自己」，也是那些平凡的吐槽與胡說八道的瞬間，讓他感受到身為人的真實感。

朴載範最後感謝上帝將 Po 帶進他的生命，並寫下：「現在上帝可能是想把你留在祂身邊更近的地方。在那裡也要好好守護我們，兄弟。」雖然他不常在網路上公開私人情感，但因為知道好友生前總愛喊著「哥，也幫我發文標註一下」，他決定完成好友的心願，以這篇文字作為最後的禮物。他更在文末寫道：「總有一天會在上面和你相遇的，你這傢伙，把我的位置暖好」，展現出兩人深厚且超越生死的兄弟情誼。

朴載範發文全文。翻攝Instagram @moresojuplease



回到原文

更多鏡報報導

Wanna One合體了！睽違7年首公開齊聚 7名成員「情義相挺朴志訓」

製作單位竟是幫兇？韓首部女同戀綜《你的戀愛》爆集體霸凌 孫旻祐投身輕生「脊椎損傷恐癱瘓」

車銀優公司2度發聲明道歉：懇請「克制盲目猜測」 道歉文20小時逼近200萬讚數

尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼