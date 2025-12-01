朵拉住房許願腹肌管家！遭虧「缺男友」楊銘威難忘冰島末世感

「2025食尚玩家旅宿大賞」在主持人林柏妤（左起）、風田、朵拉、品牌大使楊銘威、納豆、梁舒涵、曾子余、卞慶華參與，圓滿落幕。（圖／TVBS提供）





《食尚玩家》主持人朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華等人擔任「2025食尚玩家旅宿大賞頒獎嘉賓」，活動首度邀請楊銘威擔任品牌大使，他育有一女一子，國內外旅遊經驗豐富。楊銘威表示，每次出遊會與老婆分工，老婆先決定地點，自己再詳細規劃附近飲食與配套景點。他曾帶著家人飛往世界各地，印象最深刻的是冰島，「那邊路面上有很多乾掉的岩漿，末世感很重，就連孩子印象最深的也是冰島」。

對於飯店設施的選擇，楊銘威特別重視小朋友能使用的設施，能否讓孩子充分放電是首要選擇，而自己對飯店的要求，他開玩笑說：「我會看有沒有生啤酒喝到飽！」朵拉頒發「超豪華服務大賞」表示：「超豪華服務除了好吃早餐外，還要有私人管家，最好還有腹肌，讓我可以像小公主一樣。」超夢幻發言被虧缺男友。

主持群風田（左起）、朵拉、梁舒涵、納豆、曾子余、卞慶華難得同框。（圖／TVBS提供）

卞慶華則認為一個飯店的好壞，很看重整體性的設計風格，還許願若自己是飯店老闆，要設計出泰北的蘭納風格，讓旅人能徹底放鬆。而新手人夫曾子余則特別喜愛海景房型，喜歡在海浪聲中入睡，但他隨後話鋒一轉，直說：「一切還是以老婆為主，畢竟happy wife happy life！」

「2025食尚玩家旅宿大賞」11大獎項競爭空前激烈，包括「綠生態永續」、「異國度假風」、「好玩親子房」、「設計感旅店」、「超豪華服務」、「殿堂級美食」、「最美景觀房」、「優質新旅宿獎」、「定點深度玩」，以及今年新設的「超暖心民宿大獎」等多元類別，而最終累積票數最高的前10名，更獲頒「最佳人氣大獎」殊榮。今年亮點之一是全新打造的「生態水泥獎盃」，獎盃融合「低碳水泥」與「永續砂石」，以創新工法將減碳與循環再利用的理念具體實現，每一座獎盃皆由手工打造，紋理、顏色與細節皆不相同，展現「獨一無二的永續之美」。



