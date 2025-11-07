朵拉日本行桃花旺 電眼攻勢害熟男臉漲紅

麻由（左）和朵拉進行「愛情配對二選一」。（TVBS提供）

風田、朵拉和麻由在今（7日）播出的TVBS《食尚玩家》熱血48小時飛往日本，體驗「夢想中的北海道之必玩TOP5」；風田在旅程中不忘媽媽的叮囑，特地採買昂貴帝王蟹寄送回老家孝親，朵拉在「愛情配對二選一」以電眼打敗麻由，成功迷倒熟男老闆。

3人出發前就七嘴八舌討論要大吃海鮮，製作單位滿足他們的願望，讓他們爽嗑比臉大的帝王蟹，朵拉大口咬下蟹肉，興奮稱讚：「太不可思議，除了有螃蟹的甜味，竟然還有水果香氣」，邊吃邊將幸福感寫在臉上。

風田媽特地叮囑風田採買帝王蟹，在店家介紹下，風田興奮對著鏡頭透露：「原來購買少一隻腳的帝王蟹，直接變成半價，超划算」，立刻買單將孝心蟹寄回老家。

朵拉、風田、麻由品嚐帝王蟹。（TVBS提供）

這次北海道之行，帥哥老闆、店長頻頻現身，風田見機不可失，玩起節目久違的「愛情配對二選一」。朵拉一開始電力全開，在「成吉思汗」烤羊店綻放電眼和嬌俏笑容，電得熟男老闆羞紅了臉，成功牽手配對。

麻由不甘示弱，在「御好燒」店，靠著熱舞擄獲酷哥店長的心，成功扳回一城，期間還數度找機會牽手，讓風田和朵拉在旁看好戲。更多精彩內容，敬請鎖定本周五（7日）晚上10點TVBS 42台《食尚玩家》。另，熱血48小時自11月11日起，播出時間改至每周二晚間10點，喜愛節目的觀眾朋友請不要錯過。

