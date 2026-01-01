朵拉跨年站在大雨裡主持「拒絕撐傘」原因曝光！ 冷到放棄看手卡：手抖到看不到字

桃園跨年今年找來唐綺陽、KID擔任主持人，演唱會下了整場雨，而且不是綿綿細雨，許多歌手都被淋濕，像是蕭秉治的褲子濕到在滴水，而主持人更是辛苦，每一段都需要出來主持，3人無法一直待在台上，必須走到觀眾席跟大家互動，3人也都被淋濕。

朵拉被淋濕。（圖／TVBS、經紀人提供）

朵拉表示，雖然下著大雨，不過桃園的粉絲都非常熱情，沒有人會拒絕受訪，因此她實在捨不得撐傘擋著後面人的視線，「很多時候歌手在表演時，我們就要先stand by，如果撐傘就會擋到大家。」在互動環節時，粉絲們有問必答，給予很大的情緒價值，她表示，「不撐傘也比較好靠近！」所以不是製作單位沒有準備雨傘，而是她選擇不撐。

不過朵拉的決定也苦了造型師，她從一開始漂亮的髮型變成日式濕髮，她笑說好險髮型師很有經驗，把她的瀏海當場改掉，「到最後還是很好笑，我整個人超濕！」朵拉提到有一次她原本只是要做簡單的開場，沒想到台上的band拉線出問題，導致她站在底下一個人撐了15分鐘，整個人濕透，「鏡頭在拍的時候我都不覺得冷，但是一cut我整個腿抖到不行，還有一次我拿起手卡直接放棄，因為我手抖到我看不到字，完全沒辦法控制。」回家後她立刻喝了薑湯去寒，對於這次的主持，讓她印象非常深刻。