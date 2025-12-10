朵拉飛澳門過聖誕！巴鈺突喊話風田：可以摸你耳朵嗎？

風田、巴鈺、朵拉飛到澳門提早過聖誕節。（圖／TVBS提供）





節目《食尚玩家》熱血48小時，本周主持人風田、朵拉和巴鈺飛往澳門提前過聖誕節，一路吃遍港、葡異國料理，屢屢吃到忘我沉浸在自己的幸福泡泡中。此外，這次錄影別開生面拍攝「劇中劇」，3人除了擔任節目主持人，還要化身特務與怪盜，邊主持邊拍抽獎影片。特別的是巴鈺身兼第三職，擔任抽獎影片導演，她行前信心滿滿放話：「保證48小時拍大片！」

風田、朵拉和巴鈺此行大飽口福，吃飽喝足到冰雪樂園提前體驗聖誕節氛圍，在漫天飛雪中，風田與巴鈺頭靠頭即興扮演起虐心情侶，風田煞有其事滴上淚痕。3人隨後到名人蠟像館裡，和各路國際巨星蠟像玩得不亦樂乎，巴鈺此行心情大解放，在當地人帶領下，到巷子內道地的葡萄牙餐廳，一進門就豪邁點一杯啤酒，還與店內外國人舉杯對飲，引來其他客人歡呼，喝到微醺之際，竟對著風田說：「可以摸你耳朵嗎？」無厘頭發言逗得所有工作人員大笑不已。

朵拉、巴鈺和風田演起「劇中劇」。（圖／TVBS提供）

本集節目巧妙拍攝「劇中劇」抽獎影片，由巴鈺擔任導演拍出默片《手提箱深處的秘密》。風田和朵拉扮演特務，四處追查怪盜巴鈺，要挖出她手中鐵箱的秘密，靠著朵拉美人計聲東擊西，風田成功奪走手提箱，最終揭曉箱中抽獎關卡。巴鈺表演經驗豐富，在每個受訪店家一邊錄節目，一邊抓緊時間導戲，在鏡頭外出聲指導風、朵二人「互看、吃驚、追出去」，最後在短短80秒呈現出追逐、變裝的逗趣黑白片，完成她開場放話「48小時拍大片」的心願。



