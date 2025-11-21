杉林區據點揭牌 高雄設30處新住民多元支持空間

（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄社會局今天舉行杉林區新住民社區服務據點揭牌典禮，據點設有諮商會談、兒童遊戲室等多功能空間，提供新住民多元服務。市府表示，目前結合民間設30處據點，預計明年再增設1處。

高雄市政府社會局說明，杉林區新住民社區服務據點為全市第30處，在大旗山地區據點計有6處，最遠布建至六龜區及甲仙區，而大岡山地區據點有7處，最遠布建至湖內區及阿蓮區。

社會局表示，此次杉林區據點揭牌典禮活動，由在地新住民媽媽舞團帶來異國風情舞蹈揭開序幕，舞姿與傳統服飾展現多元文化魅力，不少新住民家庭也到場參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

社會局今天發布新聞稿指出，杉林區據點設於杉林國中旁「杉林彩虹屋」內，由北高雄家扶中心承辦。該中心長期深耕偏鄉，關懷及扶助在地弱勢家庭，服務中過程看見偏鄉新住民在生活適應、親子教養及資源運用方面有需求，因此與社會局攜手成立據點。

社會局表示，據點內設有音樂治療、兒童遊戲室、諮商會談室及拳擊室等多功能空間，戶外設有攀岩牆及高空體驗運動場等活動場域，提供新住民生活諮詢、交流聚會、親子互動與社會資源轉介等服務，並結合公私部門與社區力量推動多元文化，期盼成為在地新住民第二個「家」。

社會局指出，未來將依各行政區新住民人口數及需求強度，優先於新住民人口較多區域布建據點，預計民國115年再增設1處據點，持續提升新住民在地服務量能，另外，目前高雄設有新住民會館、新住民家庭服務中心、社區服務據點及關懷小站，提供各項支持與多元化服務。（編輯：林恕暉）1141121