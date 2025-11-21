杉林新住民服務據點 揭牌

為落實偏鄉新住民照顧、深化在地服務網絡，高市府社會局昨（廿一）日於杉林區舉行「杉林區新住民社區服務據點」揭牌典禮，該活動由在地新住民媽媽舞團以充滿異國風情的舞蹈揭開序幕，優雅的舞姿與繽紛的傳統服飾展現多元文化魅力，為現場增添溫馨與熱情，各界貴賓與在地新住民家庭皆到場共襄盛舉，一同為據點落成送上祝福。（見圖）

「杉林區新住民社區服務據點」設於杉林國中旁的「杉林彩虹屋」內，由北高雄家扶中心承辦，該中心長期深耕偏鄉，關懷及扶助在地弱勢家庭，服務過程中看見偏鄉新住民在生活適應、親子教養及資源運用方面的需求，因此與社會局攜手成立杉林區新住民社區服務據點；據點內設有音樂治療、兒童遊戲室、諮商會談室及拳擊室等多功能空間，戶外亦設攀岩牆及高空體驗運動場等活動場域，提供新住民生活諮詢、交流聚會、親子互動與社會資源轉介等服務，亦結合公私部門與社區力量推動多元文化，成為在地新住民的第二個「家」。

社會局表示，高雄是一座熱情又多元的城市，來自世界各地的新住民朋友都是這片土地的重要家人，目前高雄市設有新住民會館、新住民家庭服務中心、社區服務據點及關懷小站，提供各項支持與多元化服務，期望能透過持續提供關懷與拓展新住民支持服務網絡，將溫暖送進每個社區角落，擁抱在高雄生活的每一位「新」朋友，讓他們在這座城市穩健扎根、安心生活。

社會局亦將持續擴大服務網絡與服務量能，成為新住民最堅實的後盾，新住民相關社會福利資訊可至社會局網站「福利專區-新住民家庭服務」查詢。