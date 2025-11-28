杉林溪變身秋冬調色盤 銀杏森林、黃金水杉、紅葉波波草！松瀧岩瀑布打卡必去

Photo Credits：tpo5088、photo_sy31

杉林溪再次化身秋冬調色盤！銀杏林、黃金水杉、紅葉與波波草交織成夢幻畫布，為北台灣山林景點增添溫暖色彩。杉林溪森林生態渡假園區、松瀧岩瀑布 也在霧氣與斜陽中成為最適合拍照打卡的秘境。

【杉林溪打卡必去】

杉林溪森林遊樂區/銀杏＋黃金水杉林＋波波草＋紅葉

杉林溪銀杏湖

松瀧岩瀑布

Photo Credits：sam19671126、tpo5088、n720207

每到11月是杉林溪欣賞黃金水杉及楓紅時節，花卉中心內多達三千多棵的楓樹火紅燦爛，園區內有座小鳥居，讓人彷彿置身日本秋日旅遊。而位於花卉中心旁，還有超過五百棵的金黃水杉也正轉變成金黃色，甚至也有可愛的波波草，整座山頭渲染了各種秋日色票，彩色森林美到讓人心醉。

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號

Photo Credits： sam19671126、lucky296no1

杉林溪森林生態渡假園區特別斥打造「銀杏湖」，湖畔一邊種植銀杏樹，另一側是水杉林，進入深秋後的變葉植物開始上演唯美的時裝秀，銀杏、水杉葉片隨著溫度下降，漸漸轉為金黃，在湖面上與天空倒映出美麗山水畫作。

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

Photo Credits：photo_sy31、ray_lin0304

溪杉公路的盡頭是松瀧岩瀑布，落差高達38公尺以上，如白絹般從鐘乳石岩洞上方傾瀉而下，磅礡氣勢成為杉林溪首景。從遠處看彷彿來到電影拍攝場景，旅客更能行走在岩洞下方的天眼步道，像是穿越水濂洞般，享受水氣帶來的沁涼與負離子。

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

撰文者/ 海的那編