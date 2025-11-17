杉林溪賞楓季！ 楓葉.銀杏花期約至11月底
南投縣 / 綜合報導
又到了賞楓季節，在南投杉林溪出現整片鮮紅色的楓葉，除此之外，銀杏也逐漸轉為鮮黃。
從空中往下俯瞰，整片樹林呈現出由深到淺，不同的紅色，中間還有一片清澈的湖，彷彿置身在國外的賞楓勝地，不過美麗的楓葉景緻，現在在台灣就能看到。來到11月中旬，又是一年一度賞楓的季節，南投杉林溪內的楓葉迅速轉紅，部分區域已經可以看見楓紅景致，上午剛開園，就湧入不少遊客來賞楓。
賞楓遊客說：「很喜歡，就是這裡的楓葉讓人賞心悅目，看了覺得身心很放鬆，這裡的楓葉世界第一棒，不用去國外，來這裡看就可以了。」民眾拿著手機拍個不同，就連自己也入鏡，要楓葉合照，因為好天氣加上美麗的楓葉，不論怎麼拍都適合。
賞楓遊客說：「這個季節藍天白雲，搭配這些紅楓的話，每一張照片拍起來都會很漂亮。」園方說由於近期山區日夜溫差大，加上降雨，因此有利變植物轉色。
杉林溪森林遊樂區解說員劉沛劼說：「楓葉主要是青楓約有3千多棵，紫葉槭約1000棵，楓香800棵，目前開花銀杏跟楓葉都約7至8成，會持續到11月底。」除了紅通通的楓葉，杉林溪內還有6000株波波草，也開始變色轉紅，銀杏也轉為鮮黃，大致都進入到觀賞期，整片美景預計會持續到11月底。
