杉林溪賞花注意！聯外道1/26上午施工 僅放行半小時

南投杉林溪聯外道路投51線，1月26日上午將封路進行邊坡管線工程，施工期間僅10至10點半放行半小時。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣溪頭連接杉林溪的聯外道路投51線，現正進行擋土牆重建，最近將施作邊坡工程管線，預計1月26日上午將封閉道路半天，僅上午10點至10點半開放，籲請民眾與賞花遊客留意，以免交管延誤行程。

杉林溪投51線是茶農前往茶區，以及遊客通往杉林溪園區的重要道路，2024年因凱米風災沖毀路基，歷經多月搶修才復通，去年南投縣政府展開擋土牆重建，目前工程進度已達7成。

縣府表示，最近擋土牆要進行管線工程，考量吊掛作業所需的道路空間，屆時施工將暫時封閉道路，預計26日上午8點半封閉至10點，之後放行車輛至10點半，接著再從10點半封路到中午12點，提醒往來杉林溪的民眾務必留意封路時段。

杉林溪園區則說，目前正值鬱金香花季，園區至施工路段約17公里，車程約30分鐘，遊客離園應提早30分鐘出發，以便在開放時段通過管制區，入園遊客則要把握10點至10點半的放行時段，避免遇上交管久候。

