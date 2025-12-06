杉林瓜瓜節12/6熱鬧登場 主廚、農遊、親子活動揭開最甜豐收季

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】杉林區年度重要農遊活動「第16屆瓜瓜節・瓜甜遊趣豐收季」於12月6日（星期六）至12月7日（星期日）在杉林區上平公園盛大舉行。今年以一隻努力撐起巨型南瓜的小貓作為活動主題意象，象徵農民在豐收季節的堅韌與希望，更代表農會守護在地農民與農產的精神，主題小貓寓意「守護米倉、守護農民」，傳達農會長期陪伴與支持農民的使命。

杉林區因地理環境、氣候及土壤條件適宜瓜果生長，當地農產以瓜果栽培為主，種植的瓜果種類繁多，紅孩兒木瓜、一品南瓜、白玉苦瓜、絲瓜、胡瓜等為較具代表性的作物，因而獲得「瓜果之鄉」的美譽。杉林區農會為推廣當地農產，於每年年末盛大舉辦「瓜瓜節」活動，以帶動地方農業發展，形塑杉林區農業品牌，吸引更多民眾走入社區，認識在地特色。

▲熱鬧的開幕儀式，邀請「型男主廚」楊盛堯 現場製作南瓜及苦瓜料理。

本屆活動邀請知名「型男主廚」楊盛堯（Max）到場示範料理，以南瓜、苦瓜等在地新鮮瓜類入菜，帶來視覺與味覺兼具的料理秀。此外，由家政班成員推出的「創意瓜瓜料理品嚐會」也將同步登場，提供多樣香氣四溢的料理，並開放現場免費試吃，展現杉林在地食材的多元風味。

▲農業局長姚志旺蒞臨現場

兩日活動內容豐富，除了瓜瓜主題裝置藝術展、農特產品市集、集點兌換親子DIY、氣墊遊戲等，還有勁歌熱舞等多組團體精采演出，讓大小朋友都能在園區內盡情玩樂。現場提供杉林在地好米製作古早味爆米香，讓民眾免費享用之餘，也能在音樂和美食交織的市集氛圍中享受最豐富的假日時光。

今年活動結合在地食農主題，推出一日農遊限定行程，結合有機玫瑰園導覽、採瓜與採果體驗，以及DIY手作課程，帶領民眾深入杉林農村感受在地風土，活動一經推出反應熱烈，報名踴躍。

第16屆瓜瓜節結合農產展售、美食品嚐、親子互動與文化體驗，為杉林區一年一度最具代表性的在地農遊盛事。誠摯邀請全國民眾12月6日至12月7日蒞臨杉林，共同迎接一年中最甜美的豐收季節。（圖╱杉林區農會提供）