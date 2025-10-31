李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」

演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。

李㼈擁有一雙兒女，左為女兒李紫嫣，右為李㼈與兒子李奕龍合照（圖／小娛樂、翻攝自臉書）

除了往日李㼈曬出的家庭合照，李奕龍可說是沒有在螢光幕前公開亮相過，此次他與金鐘迷你劇集男配角朱宥丞，「原子少年2」冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘，與其他11名挑戰者，於《成仁高中偵探社》第二季中，展開連環智鬥，搶奪偵探社最強稱號。

據過往公開訊息推算，李奕龍今年為19歲，此次現身節目，頗有預備踏入演藝圈的意味，他平時就喜愛玩密室逃脫，又是排球社社員，智商與行動力兼具，是名副其實的推理少年。

星二代李㼈之子，李奕龍（圖／小公視）

而《成仁高中偵探社》第2季再度由視網膜領軍，帶領14位學員展開推理生存戰，每一道解謎關卡都可能讓人被淘汰，「真的比第一季更刺激、更燒腦！」另外，節目首集特別邀請項婕如擔任神祕關卡關主，直言：「看到他們信心滿滿卻被我告知答案錯誤時，真的會有點於心不忍，因為他們失落的表情都超級真實。」

《成仁高中偵探社》11/1起每周六晚間九點在小公視頻道播出，網路平台可以從公視+，小公視YouTube同步上線觀看。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

《成仁高中偵探社》第二季，金鐘迷你劇集男配角朱宥丞（左），「原子少年2」冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘（右）（圖／小公視）