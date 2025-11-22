李㼈愛女搭捷運遺失1絕版物…崩潰急發求救文！
娛樂中心／翁莉婷報導
資深男星李㼈和熊家婕的校花女兒李紫嫣，近年來也跟隨父母的腳步踏入演藝圈，並於2020年以女團「PER6IX」出道，甜美可愛的長相、氣質破表的模樣，也被外界封為「最美星二代」。昨（21）日她無預警在Threads上PO文求救網友協尋「1物」還焦急表示「找不到特別無助」。
李紫嫣昨日在捷運上遺失1頂絕版周邊帽。（圖／翻攝自IG@purpleyenn）
今年21歲的李紫嫣不僅兼顧學業，同時也在演藝事業發光發熱。昨日她因為不小心掉了一頂毛帽而在捷運上崩潰大哭，隨後立即註冊Threads尋求神通廣大的網友幫忙。她PO出1張帶有英文字樣的黑色毛帽並寫下「我的『seventeen nana bnb』的Joshua周邊毛帽掉在捷運上，聽大家說Threads是資訊擴散最快速的平台，為了找到我的寶貝第一次註冊threads」。此外更透露這頂毛帽已經買不到了，所以現在的心情特別無助。
毛帽被人拾獲後交到南港展覽館詢問處。（圖／翻攝自IG、Threads@purpleyenn）
事隔1小時左右，李紫嫣終於在南港展覽館的詢問處找到毛帽，並在社群興奮寫下「謝謝所有看到它的人，謝謝你們可能替我緊張一下，大家的意念很強大，吸引我的帽子回家」。貼文曝光後，不少網友幽默表示「果然是台灣」、「居然第一篇文是尋找遺失物」、「還好找到了！別再讓它流浪」。
原文出處：星二代李紫嫣「搭捷運大哭」PO求救文！遺失「1絕版物」崩潰喊：非常無助
