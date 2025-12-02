李㼈愛女李紫嫣開講！為新片泳渡日月潭

記者許瑞麟報導／台中中山73影視藝文空間12月推出雙主題影展，「千面影后－伊莎貝雨蓓」一次呈現影后四部名作；「愛無設限：在旋律中相遇」則精選三部愛意無限的絕美佳片。另外，李㼈的女兒李紫嫣也將舉辦講座，分享拍攝《突破：三千米的泳氣》的心路歷程。

「千面影后－伊莎貝雨蓓」主題將播映伊莎貝雨蓓與南韓名導洪常秀合作的詩意之作《旅人所嚮》；遠赴日本京都拍攝的《日安，朵朵》；攜手坎城名導安德烈泰希內的《鄰家密友》；以及與法國導演尚保羅沙洛梅合作的懸疑力作《無人相信的真相》。

伊莎貝雨蓓主演《無人相信的真相》。（圖／海鵬提供）

「愛無設限：在旋律中相遇」主題則選映洋溢幸福氛圍的《愛是您‧愛是我》；將情侶分手寫成美好契機、情節動人的《愛情無論如何》；以及限定回歸、橫掃奧斯卡六項大獎的《樂來越愛你》。

《樂來越愛你》重返大銀幕。（圖／海鵬提供）

12月首輪藝術電影則強打繪本畫風的動畫《聖誕五告讚》，由五位導演負責編寫並執導五個故事，頌揚人類與動物之間的友誼，每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫或紙雕等藝術；紀錄片《攀岳人生》則講述四屆視障攀岩冠軍的「攀岩之神」小林幸一郎，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」，與攀岩搭檔鈴木直也展開驚天動地的冒險。

「台中拍」單元將推出由資深藝人李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》，講述七位盲泳者成功完成泳渡日月潭心願的故事。該片由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月和李㼈主演。李紫嫣將於12月6日在「中山73」舉辦主題講座「突破自我的勇氣」，分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事。

李紫嫣為李㼈的女兒。（圖／海鵬提供）

