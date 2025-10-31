李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」

朱宥丞（左起）、李奕龍、胡勝銘加入《成仁高中偵探社》第2季。（小公視提供）

視網膜（左）、項婕如分別擔任「見學長」與冷面關主。（小公視提供）

視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。

童星出身的朱宥丞戲裡戲外都充滿活力，是名真正的全能少年；胡勝銘則以頂尖舞技與領導力成為本季「最強舞者偵探」代表；身為星二代的李奕龍是排球社社員兼密室逃脫愛好者，智商與行動力兼具，是名副其實的推理少年。三位各懷絕技的高中生與其他11名挑戰者將展開連環智鬥，究竟誰能撐到最後、奪下偵探社最強稱號，成為眾人矚目焦點。

廣告 廣告

首集特別邀請「文藝美少女」項婕如擔任神祕關主，沒能親自下場解謎，讓她感到可惜，「我其實很想參與爾虞我詐的部分！」由於角色設定必須冷酷神秘、不能流露太多情緒，讓她錄影時內心超拉扯，「很想跟他們多互動，但又要維持NPC狀態。」

她也分享，現場無法聽到高中生的對話，只能在最後驗牌時見證結局，「看到他們信心滿滿卻被我告知答案錯誤時，真的會有點於心不忍，因為他們失落的表情都超級真實⋯」項婕如笑說，希望下次能拋開冷面任務，甚至許願下一季換裝成高中生破關。

《成仁高中偵探社》第２季將持續以青春、推理、真實為核心，融合戲劇性故事與現場競賽張力，帶領觀眾一起破解校園裡的神秘事件，見證每個人成長與選擇的瞬間，11月1日起每周六晚間九點在小公視頻道播出，網路平台可以從公視＋，小公視YouTube同步上線觀看，11月2日起每周日上午九點在公共電視頻道播出。

更多中時新聞網報導

「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋

中信盃黑豹旗》辜仲諒勉勵選手遇強則強 展現台灣精神

胡宇威難忍公主病 休要他幫背包包