李㼈談傅子純驟逝嘆「希望是假的」 難忘《意難忘》父子情：太年輕了

57歲本土劇實力派演員李㼈9日出席電影《腎上腺母侵》記者會，他22年前曾在經典八點檔《意難忘》中和傅子純飾演父子，談及對方驟逝一事坦言看到新聞當下真的不敢相信，難過嘆：「真的太誇張了這麼年輕！」

李㼈9 日出席電影《腎上腺母侵》記者會談傅子純驟逝一事。（圖／記者 伍映澄 提供）

李㼈回憶，傅子純剛進民視時就是由他親自帶著，大讚對方是個相當認真的演員，「我們在《意難忘》他演我兒子，那時候他有點生澀，是個非常好、非常有禮貌的演員。

李㼈坦言，得知傅子純離世一事後難以置信，「太誇張了這麼年輕！」被問到一開始會不會以為是假消息？他痛心嘆：「我連去看我都不要看，我就希望它是假的，結果....唉好難過。」

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另外，同場出席記者會的還有演員郭鑫，他近期被爆出熱戀42歲女星徐至琦，對此，郭鑫認了正在追求對方，「我跟她認識很久了，她一直是我的女神，追求那些的，本來就是該男生來。」並表示相當感謝女方今天還特地來看電影，不過對於兩人真實關係，並未多做回應，更強調未來將不會再對感情生活多做回應。

郭鑫認了在追求 42 歲女星徐至琦。（圖／記者 伍映澄 提供）

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