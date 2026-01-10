李中志酸柯文哲重點非代孕法案、而是陳昭姿有扁子扁孫的「政治子宮」：這是黃國昌沒有的

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母法案，甚至民眾黨前主席柯文哲也說，陳昭姿推動完成後才須辭職。美國伊利諾州立大學教授李中志今（10）日大酸，柯文哲的重點是陳昭姿的「政治子宮」，「這是黃國昌沒有的，扁子扁孫就靠她了。」

陳昭姿日前就代理孕母修法與綠營爭執時公開表示：「我沒有簽兩年條款」引起關注；柯文哲昨日證實，徵召時的確有兩年條款，但有答應陳昭姿「一定讓她任內完成這法案」，希望在最短時間內完成陳昭姿畢生心願、趕快交接。

李中志今日在臉書發文表示，完全看不出代理孕母立法的急迫性，它帶來的政治效益不高，所以重點是陳昭姿本人，柯在意的不是代理孕母的立法，「柯在意的是陳昭姿的政治子宮，這是黃國昌沒有的，扁子扁孫就靠她了。」

