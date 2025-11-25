李中指地方財政困難需新版財劃法 盧秀燕：財政盈餘增將加強長照兒福 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院程序委員會今（25）日是否將行政院版《財劃法》排入院會議程，攸關後續能否順利付委審查。台中市議員李中表示，地方財政艱難，需要透過財劃法的修改，才能確保公務正常執行，並建議市長盧秀燕應優先關注降低市民生活成本、落實在市府各項施政計劃中。盧秀燕回應，若財政盈餘增多、將加強長照與兒童福利。

李中指出，市政府今年的預算審查可謂史上最混亂，總統賴清德當過立委，地方首長，很知道地方財政困難，中央政府一方面提供經費，卻又再度扣回，導致地方財政不穩。

廣告 廣告

李中表示，希望市府財政狀況若有改善，應優先考慮提高營養午餐的補助標準，改善學生餐飲質量，讓孩子們的每餐金額達到80元的標準。他也提到，市政府應加強長照服務，關心弱勢族群，特別是缺乏家庭支持的老年人，並呼籲同時也應該積極關注年輕家庭的生養負擔，增加幼兒生育補助，幫助年輕父母減輕生活壓力。

盧秀燕表示，市政府一直致力於降低市民生活成本，並強調在營養午餐補助已是六都最高，若財政狀況允許，將優先改善學生餐飲。她指出，如果市府有餘裕，很願意讓孩子們吃得更好、更飽。

盧秀燕補充，市府也積極推動長照領域，包括建設市立醫院長照機構，並已在全市開設多處長照據點，是六都第二。另外，市府還會在有限預算內，努力提升生養補助，並隨著財政狀況改善，進一步擴大這些政策。

教育局表示，市府對學校午餐的補助有增無減，目前對2萬多名弱勢學童提供學期中全額營養午餐費補助，學校沒上課期間則提供安心餐券，全年都有補助。另外，所有學生也都有相關補助，市府一年補助約14億；明年中央因財劃法不提供「國產食材10元獎勵金」，市府已於明年預算中全額編列5億1千多萬元。

衛生局指出，依據衛生福利部今年8月31日公告，台中市長照ABC據點合計1973處，為六都第二，市府將持續佈建長照資源，提供可近性長照服務。

社會局說明，「台中愛胎萬計畫」給新生兒家庭最實際的支持，預計明年1月1日起實施，生育第1名子女、第2名子女持續補助2萬元；從生育第3名子女開始，每多一個孩子，就加碼1萬元，即生第3胎補助3萬元，生第4胎補助4萬元，以此類推，減輕多子女家庭的經濟壓力。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

籲行政院修財劃法不要遮遮掩掩 鍾東錦：應建立可長可久制度

綠議員促強化關懷獨居長者 盧秀燕允諾跨局處強化「複式守護網」

【文章轉載請註明出處】