李中籲台中繼續執行日本核食查核

日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」的言論引發討論，台中市議員李中昨（二十四）日總質詢時指出，日本經常使用存亡危機為藉口，達成其政治上的侵略目的，他呼籲賴清德政府最好不要支持日本言論，制止日本軍國主義死灰復燃，也要求台中市府應謹慎管制核食，不要讓日本模糊焦點。

李中表示，日本經常用存亡危機為藉口，達成其政治上的侵略目的。李中強調，引戰是不能容許的。近日高市早苗用存亡危機挑釁國際戰後秩序，台灣應制止其軍國主義死灰復燃，也因此，賴政府不應去支持高市早苗的言論，但賴總統可能腦袋被驢踢到，不但請大家多吃日本水產，竟還過分的偷偷開放日本核災區食品進口，恐危害台灣民眾健康。

李中說，為了防堵日本核災區食品進入，台中市過去制訂有自治條例，站在維護市民健康的立場，他要求市府應繼續執行對核災區食品的查核，且相關食品產區應標示清楚，不能幫日本模糊焦點。

衛生局長曾梓展表示，按照中央規定，台灣對日本核災區食品有管理制度，必須要有產地證明、輻射管制證明等，且必須百分百查驗，最近中央取消此管理制度。法制局長李善植則說，台中市之前有制訂自治條例規範核災區食品，但該條例遭中央宣告無效，目前市府正進行救濟中。