李中籲市府大力推廣建立品牌 台灣黑豬等於日本和牛

台中市議會今（4）日進行三讀議案第二讀會，討論115年度台中市府民政、財經相關預算，市議員李中認為，非洲豬瘟疫情後，大家一直討論是否要用廚餘養豬的問題，他建議經發局應大力推廣台灣黑豬肉，並建立像是日本和牛般的品牌價值，藉以提高黑豬肉價格。

李中表示（如圖），是否繼續用廚餘養豬引發討論，坊間有許多業者認為若改用飼料養豬，將使得飼養成本增加，未來黑豬肉的市場售價將無法與進口豬肉抗衡。他認為，台灣黑豬肉很好吃，但沒有建立屬於台灣黑豬肉的市場品牌形象，使得黑豬肉價格無法提升，再改用飼料餵養、增加成本，可能衝擊養豬業者收益。

李中建議，經發局應建立台灣黑豬肉的市場形象，讓大家都知道這是高品質肉品，若能藉以提高黑豬肉的市場價格，則輔導業者改以飼料養豬，不但不會影響業者收益，還能降低因防疫漏洞衍生的豬瘟風險。

李中並詢問農業局長李逸安是否能區分台灣黑豬肉與一般豬肉的口感，李逸安表示能稍微區分，李中強調，台灣黑豬肉較一般豬肉少了點腥羶味，他要求經發局協助業者建立台灣黑豬肉的市場定位。