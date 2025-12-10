李乾龍下令推助理費除罪化？國民黨：黨中央尊重黨團自主

藍營立委提案修法推動助理費除罪化，近日傳出背後是國民黨秘書長李乾龍下達指令，國民黨文傳會主委吳宗憲今日否認傳聞。(記者田裕華攝)

〔記者施曉光／台北報導〕藍營立委提案修法推動助理費除罪化，引起社會高度爭議，近日傳出背後是國民黨秘書長李乾龍下達指令，而且國民黨主席鄭麗文在李乾龍下軍令前，對修法內容都做過了解，「雖不完全認同，卻也尊重黨團自主」。國民黨文傳會主委吳宗憲今日否認傳聞強調，黨中央從頭到尾就沒有下令黨團要求做什麼事情，而且鄭麗文也不會介入此事。

吳宗憲表示，過去黨中央如果有要求黨籍立委必須推動什麼議案，如果未依命令執行，就會有黨紀處分的問題，但這次完全沒有聽說這件事。

他並強調，國民黨中央完全尊重黨團運作，黨主席也不會介入此事，並沒有如外界謠傳黨中央逼迫黨籍立委做什麼事情。

