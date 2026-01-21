李乾龍將與侯友宜碰面？侯幕僚：沒聽說

▲新北市長侯友宜核心幕僚今表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 有媒體報導，國民黨2026新北市長人選，甫從日本返台的國民黨秘書長李乾龍今（21）日鬆口，預計近1、2日會和新北市長侯友宜見面。對此，侯友宜核心幕僚表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。至於參選人協商，是由國民黨新北市黨部處理，黃志雄主委也已說明，侯友宜當然會出面協助。

國民黨新北市長人選聲勢最高的台北市副市長李四川仍在處理輝達案，新北市副市長劉和然則積極爭取黨提名參選新北市長，綠營人選已定，藍營甚至尚未開始協調，新北市長一局，侯友宜扮演關鍵角色。

有媒體報導，李乾龍透露他正在與侯友宜聯繫，預計近一兩天會見面，不過消息傳出來後，侯友宜幕僚卻對此表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。

至於將來的參選人協商，侯友宜幕僚表示，是由國民黨新北市黨部處理，新北市黨部主委黃志雄也已說明，侯友宜當然會出面協助。

