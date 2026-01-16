李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死

民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導

國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌：「心連心手牽手，共同為勝利而奮鬥。」在媒體鏡頭前，一同高舉雙手喊加油，有意爭取2026宜蘭縣長的吳宗憲及張勝德，二度坐下來協商，歷經近一小時，說全程融洽。

立委（國）吳宗憲：「非常愉快的情況下達成共識，這次宜蘭我們的初選，應該是一個模範型的初選。」宜蘭縣議長張勝德：「強調我們跟吳委員，是一個合作的夥伴，不是一個競爭對手，那今天協調的結論，我們是以全民調來做一個，產生候選人的一個方式。」

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌：「在2月底前會正式的提名，預計在下個禮拜會有協調會。」宜蘭拍板以全民調選出適當人選後，再和民眾黨協商，不過同一天台中市長人選首度協調，氣氛顯然不輕鬆。

記者vs.國民黨副主席李乾龍：「（副主席前一場血壓高就對了），...哈哈哈哈哈。」副主席李乾龍笑而不語，似乎對台中市長的協調狀況也搖頭，談了快三個小時，共識就是"沒有共識"。





立委（國）楊瓊瓔vs.記者：「（今天是有共識的？），對啊對啊，我們今天充分表達，雙方的意見，那至於這個方式，我們就留待黨中央通知，第二次協調的時候，我也願意進一步的來做協調。」

立法院副院長江啟臣：「今天的會議的結果，是沒有達成共識的，這樣子比較失望跟遺憾的地方，這恐怕要再請黨中央多加努力，基層焦慮不安，大家希望趕快確定人選，黨中央認為公平公正公開的方式，但問題就是，你總是不能一直拖嘛。」江啟臣傳達基層焦慮心情，若雙方都無意退讓，資深立委對決國會副龍頭，要定誰於一尊，恐怕還有得喬。

