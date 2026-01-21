李乾龍約侯友宜談新北市選情？侯幕僚：沒聽過這回事

新北市長侯友宜（中）。（資料照）

民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧已經積極跑選戰，國民黨新北市長提名仍未有進展，國民黨祕書長李乾龍透露正與新北市長侯友宜聯繫，近期將會見面談；不過，侯友宜幕僚對此表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。

國民黨新北市長人選聲勢最高的台北市副市長李四川仍在處理輝達案，新北市副市長劉和然則積極爭取黨提名參選新北市長，綠營人選已定，藍營甚至尚未開始協調，新北市長一局，侯友宜扮演關鍵角色。

李乾龍透露他正在與侯友宜聯繫，預計近一兩天會見面；不過消息傳出來後，侯友宜幕僚卻對此表示，沒聽過這回事，目前也沒有這個行程安排。

廣告 廣告

至於將來的參選人協商，侯幕僚表示，是由國民黨新北市黨部處理，新北市黨部主委黃志雄也已說明，侯友宜當然會出面協助。

【看原文連結】