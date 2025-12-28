李乾龍談鄭習會 應會在兩岸和平共榮前提下對話

（中央社記者張已亷金門縣28日電）國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，國民黨主席鄭麗文希望在明年上半年訪問北京進行「鄭習會」，應會在兩岸和平共處、和平共榮前提下進行兩岸對話。

國民黨金門縣黨部透過新聞稿說明，李乾龍等人今天到金門縣出席「建黨131週年黨慶暨表揚大會」，由李乾龍代表鄭麗文頒發金門縣黨部主任委員派任書給立委陳玉珍，並頒發負責退伍軍人事務的副主任委員派任書給蔡連進，隨後表揚資深黨員及績優義務幹部。

李乾龍致詞時表示，近兩個月以來，近距離看到鄭麗文在中國及美國這兩大強權之間取得平衡，日前獲美國在台協會賀電，也獲對岸賀電，都歡迎鄭麗文前往美、中兩國訪問。

李乾龍接受媒體聯訪提到，鄭麗文日前受訪表達，明年上半年有計劃訪問北京進行「鄭習會」（鄭麗文與中共總書記習近平會面），應有妥善計劃，並希望促進兩岸和平，接下來應會有一系列兩岸之間共同協調細節的部分。

李乾龍說，鄭麗文聚焦兩岸和平共處、和平共榮，「所以她應該會在這個前提底下，做成進行兩岸的這個對話，不會涉及到其他的問題」。

他說：「我想鄭主席有這樣的決定，有這樣的行動，是大家所樂見的。」

另外，有媒體問到明年將舉行的縣市長選舉部分，李乾龍表示，黨部對於縣市長選舉有一定的規則，就按照黨部所規劃的提名機制進行，「提名誰，應該是地方協調好，選出一個最強的人，代表國民黨參選」，會傾聽地方意見，若需要黨中央協調，也願意來做協調工作。（編輯：黃名璽）1141228