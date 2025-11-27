李乾龍邀藍委餐敘！傅崐萁曝談「3內容」：國民黨鐵板一塊為百姓發聲

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）與國民黨立委於喜來登辰園餐敘。國民黨團總召傅崐萁餐敘後受訪時表示，包括國防軍購、總預算僵局、院版財劃法等議題都有談到，希望總統賴清德儘速推動朝野的和諧，國民黨今天的聚會讓大家團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為基層百姓發聲，完成該做的工作，今天的聚會會非常地圓滿和諧。

傅崐萁表示，李乾龍身兼非常多的責任跟重擔，不只要籌措國民黨所有的資源跟費用以外，也要肩負2026年大選的整合，還有所有候選人相關的資源，都要由秘書長一起來支援，尋求各方的支持。在民進黨強大壓力下，昨天又要增加400億美金的國防軍購，總預算僵局還沒解決，行政院非常非常不尊重國會，尤其賴清德政權對已經通過的國會的法律案完全不來實施，用這種方式來故意把責任要加給在野黨。

傅崐萁提到，《財劃法》去年三讀後，行政院以看不懂作為理由，留下部分未分配餘額。國民黨再次修法，讓中央能將應分配給地方的經費完整分下去。但行政院卻突然拋出院版，把今年原本已由行政院自行「簡編」的計畫型補助，從2,900多億元大幅縮減到308億元，如今院版又把數字調回到2,300多億元。計畫型補助的「生殺大權」完全由行政院掌握，等於是集權又集錢，不僅一般性補助款與統籌分配款全面下降，真正的試算版本到現在也未公開，讓各縣市看不到全貌。

傅崐萁批評，賴清德目前為止都在政治操作，包括整個把國家推向戰火邊緣，大家推動兩岸和平的方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中的一種，熱愛和平要怎麼樣和平，方式非常多，但是不是只有一種用武力解決。他強調，希望賴清德儘速推動朝野的和諧，國民黨今天的聚會讓大家團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為基層百姓發聲，完成該做的工作，今天的聚會會非常地圓滿和諧。

