李乾龍點名信心人選 游淑貞首表態：願承擔花蓮縣長重任

吉安鄉長游淑貞首度正面回應表態參選花蓮縣長。（資料照片）

下屆花蓮縣長選舉逐漸升溫，國民黨吉安鄉長游淑貞被視為可能人選之一。國民黨副主席李乾龍日前到花蓮參加黨慶活動時公開表示，「對明年花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」，引發關注。對此，游淑貞接受媒體訪問時首度正面回應，表示「願意承擔這份責任」，並強調面對黨內其他有意參選者，將遵循黨內機制，但對自己「很有信心」。

游淑貞指出，她從基層民意代表做起，歷任縣議員、吉安鄉長，投入地方公共事務已超過20年，對花蓮13鄉鎮市的人文、產業結構與民情脈動相當熟悉。她也長期投入義消、防火宣導、婦女及民防體系，對全縣公共安全與社區網絡具備完整掌握。

她表示，團隊已透過民調分析，整理出花蓮鄉親最迫切的五大需求，依序為「交通建設」、「觀光旅遊」、「經濟就業」、「防災救災」及「社會福利」。未來若有機會承擔縣政責任，將以此作為施政優先順序，同時納入教育、環保永續、文化藝術、醫療與農業等面向，打造花蓮整體發展藍圖。

針對黨內提名機制，游淑貞表示，目前國民黨內有她與前市長葉耀輝兩人爭取提名，將全力尊重黨內民主程序，並對自身條件與努力成果「有信心」。至於前國民黨籍議長張峻、前市長魏嘉賢也被外界視為可能參選者，游淑貞指出，兩人目前皆已非國民黨籍，依黨規時程恐難回歸，但仍尊重其個人參選權利。

對於外界質疑其知名度，游淑貞回應，團隊曾針對藍、綠、白及無黨籍可能參選者進行調查，她在50歲以上與20至29歲族群中的支持度皆表現穩健，顯示長期基層經營已獲肯定；除花蓮市呈現拉鋸外，其餘鄉鎮「幾乎都領先」。

針對泛藍陣營多人表態參選，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗則表示，民進黨花蓮縣長人選將由中央選對會決定，目前已與部分無黨籍人士接觸，未來將依程序推派最具勝算的人選投入選戰。

