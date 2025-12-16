李乾龍點名 游淑貞表態參選花蓮縣長

國民黨副主席李乾龍日前赴花蓮參加黨慶活動，指稱「對明年花蓮縣長選舉的信心來自於吉安鄉長游淑貞」，游淑貞16日表態願承擔重任。（本報資料照片）

明年花蓮縣長選戰升溫，國民黨副主席李乾龍14日赴花蓮參加黨慶活動公開指稱，對明年花蓮縣長選舉的信心來自於吉安鄉長游淑貞，引發各界關注。游淑貞16日首度正面回應，表示願意承擔這份責任，強調面對黨內其他有意參選者，將遵循黨內機制，但對自己很有信心。

游淑貞昨指出，她從基層民意代表做起，歷任縣議員、吉安鄉長，投入地方公共事務超過20年，對花蓮13鄉鎮市人文、產業結構與民情脈動相當熟悉，她也長期投入義消、防火宣導、婦女及民防體系，對全縣公共安全與社區網絡具備完整掌握。

她表示，團隊已透過民調分析，整理出花蓮鄉親最迫切的5大需求，依序為「交通建設」、「觀光旅遊」、「經濟就業」、「防災救災」及「社會福利」。未來若有機會承擔縣政責任，將以此作為施政優先順序，同時納入教育、環保永續、文化藝術、醫療與農業等面向，打造花蓮發展藍圖。

面對黨內提名機制，游淑貞說，目前國民黨內有她與前花蓮市長葉耀輝兩人爭取提名，將全力尊重黨內民主程序，並對自身條件與努力成果有信心。至於縣議會議長張峻、縣議員魏嘉賢也被外界視為可能參選者，游淑貞指出，張、魏皆已非國民黨籍，依黨規時程恐難回歸，但仍尊重參選權利。

游淑貞透露，團隊曾對藍、綠、白及無黨籍可能參選者調查，她在50歲以上與20至29歲族群支持度皆表現穩健，顯示長期基層經營已獲肯定，除花蓮市呈拉鋸，其餘鄉鎮「幾乎都領先」。

此外，葉耀輝已在市區路口掛起看板，主打美國土木工程博士將透過AI讓花蓮幸福相連，引人側目，葉耀輝表示，會努力朝參選方向邁進。

泛藍陣營多人表態參選，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，民進黨花蓮縣長人選將由黨中央選對會決定，目前已與部分無黨籍人士接觸，強調會推派最具勝算的人選投入選戰。