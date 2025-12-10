李乾龍「代主席下3密令」惹藍營內鬨！鄭麗文避談快閃

鄭麗文才約黨內立委討論，急喊不可強渡關山。（圖／東森新聞）





國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」引爆社會反彈之外，更讓藍營內鬨！現在傳出這其實是國民黨副主席兼秘書長的李乾龍，向立院黨團下達3道「修法密令」，傳出黨主席鄭麗文知情，原先態度「尊重黨團自主」，結果黨內改革派，一面倒反對，鄭麗文才約黨內立委討論，急喊不可強渡關山，李乾龍被媒體問到此事，不斷否認喊憑空捏造。

國民黨職主席鄭麗文：「可以編故事編成這樣，鄭習會的時程也幫我定好了，我也請我們的吳宗憲主委，去正式的律師函要求澄清，保留法律的追訴權。」

國民黨主席鄭麗文，中常會上慷慨激昂，只是黨機器似乎不是自己能掌握，會有這樣的質疑，跟一旁的副主席李乾龍有關，傳出他向立院黨團發出三道密令。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍vs.記者：「那個憑空捏造的啦。」

不管怎麼問李乾龍，就是不承認傳出這三道密令，除了「助理費除罪化」外，還要通過，可讓違法連署案獲減刑的正副總統選罷法修正草案，另外還有黨產條例，現在光是處理助理費案，到底是什麼目的，讓李乾龍不顧社會反彈，重創國民黨形象也要推動修法。

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「三道密令有這件事嗎。」

鄭麗文聽了就是不回，尷尬快閃，因為外傳李乾龍下了密令，鄭麗文知情尊重黨團自主，結果黨內改革派，一面倒反對，鄭麗文約藍營立委討論，急喊不可強渡關山。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「黨中央的見解還是一致，就是尊重黨團的運作，黨主席他不會去介入這件事情，所以從頭到尾並沒有存在說，外面謠傳的黨中央逼迫黨籍立委，做什麼事情。」

黨中央再澄清就怕紛擾拖垮藍營，只是李乾龍代替主席下密令，若是空穴來風，恐怕不會在黨內延燒，國民黨權力紛擾，茶壺風暴持續上演。

