李乾龍：基隆經驗成功 藍白合「搭檔正副縣市長戰2026」可行

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（20）日張貼國民黨第22屆中央委員選舉公告，接受媒體聯訪，針對藍白合的具體方式，民眾黨近期提出「聯合政府」，可能在2026以正副縣長方式合作？李乾龍表示可行。

李乾龍20日受訪。（圖／中天新聞）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行鄭麗文上任以來的首次藍白合會談，民眾黨主席針對自己表態角逐2026新北市長選舉表示：「最後如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選。」新北市長侯友宜今日接受媒體採訪時則表示，政黨合作要有大家可以接受的合作機制。

藍白19日峰會。（圖／中天新聞）

李乾龍今日受訪時被問侯友宜所指的機制為何？他表示，鄭麗文主席昨天講得很清楚，民調是一個非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功就用民調，

李乾龍並表示，藍白合經過大罷免已建立成功的例子，2024年的破局是一個很痛苦的經驗，記取這個經驗，兩位主席都已經很坦誠相見，多數主流民意也希望是藍白合。

李乾龍20日受訪。（圖／中天新聞）

媒體問，民眾黨近期強調聯合政府，有沒有可能正副縣長候選人藍白合作？李乾龍表示：「現在看到以基隆市政府來講，是一個很成功的例子，看機緣，每個地方不同的機制，用聯合政府在地方政府做合作，我想也可行，因為基隆是一個很成功的例子。」

