李乾龍：新北市長提名協商應該年前有好消息、侯友宜「一定會參與」

國民黨副主席李乾龍今(30)日出席位在新北市府舉行的燈會記者會，被問及劉、李會面提名協調，李乾龍說，市長侯友宜跟他說「免煩惱啦」。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長選舉中，民進黨確定由黨籍立委暨新北市黨部主委蘇巧慧參選，國民黨部分則尚未在新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川之間定案。國民黨副主席李乾龍今(30)日出席位在新北市府舉行的燈會記者會，被問及劉、李會面提名協調，李乾龍說，市長侯友宜跟他說「免煩惱啦」，應該農曆年前會有好消息，侯友宜「一定會參與」。

李乾龍以三重先嗇宮董事長身份出席記者會，會後媒體堵訪新北市長國民黨內協調一事，李乾龍面帶笑容表示，侯友宜剛跟他說放心、「免煩惱啦(台語)」。至於是否能在過年前完成徵召？李乾龍說，應該在農曆年前會有好消息，對於地方協調非常有信心，至於何處劉李會地點「不知道」，不過「市長(侯友宜)一定會參與」。

廣告 廣告

媒體隨後堵訪侯友宜尋求回應，侯友宜僅面帶微笑以對，未予回應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

曾嗆浮起來就有錢！海鯤號首次潛航達標經費解凍？ 徐巧芯給答案了

張又俠落馬後傳解放軍運行異常！爆各戰區基層不滿 抵制軍令

