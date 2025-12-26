李乾龍：竹市長選戰 禮讓高虹安

國民黨副主席兼祕書長李乾龍與副祕書長兼組發會主委李哲華26日公告第22屆第1任中常委選舉投票日，訂於明年1月31日舉行。被問及2026藍白合選舉，李乾龍指出，新竹市確定禮讓現任市長高虹安。國民黨主席鄭麗文則說，原先就有默契。高虹安表示，謝謝大家的關心和肯定，她會努力做好市政，也會持續和新竹市議會、與議長及議員們一起努力，用市政成績回應市民。

李乾龍昨表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。對於高虹安目前非民眾黨籍，是否適用「藍白合」？李乾龍認為應該不會影響，高虹安也是屬民眾黨，雖然現在無黨，但藍白合作仍會以高虹安、以新竹先開始。

鄭麗文昨於廣播專訪時笑稱，看到跑馬燈才知道李乾龍宣布此事，但原先的確是有默契「現任優先」，高虹安是現任、官司也沒有事，所以符合現任優先原則。至於宜蘭縣、嘉義市等需要藍白合縣市，國民黨還是有黨內內參民調協調，若協調不成就會初選，等確定國民黨人選後，就會進入藍白協調機制。

已宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇表示，若民眾黨能夠承諾民國117年總統大選禮讓國民黨，他立刻退選沒有問題，若不立下明年「二階段初選」典範， 三腳督悲劇將再次上演，強調藍白合作需建立合理機制，才是負責任的表現。

國民黨新竹市黨部主委王志豪則說，黨部立場絲毫未改變，明年選舉藍白合作是致勝關鍵，以現任尋求連任為優先，這是共識，盼藍白合能產生更大力量，也相信何會認真考慮這些問題。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，黨中央會徵召最強人選迎戰，且會專注市政論述、公共政策與回應市民需求，讓市民清楚比較各陣營對新竹未來的方向。至於國民黨從上屆選舉背棄林耕仁，此屆竟還禮讓涉貪官司未定讞的高虹安，令人匪夷所思。

對於國民黨未來舉辦行動中常會的相關規畫，李乾龍說，目前仍在規畫中，應會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭主席一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會。