李乾龍：藍白整合機制就是民調、「聯合政府」是否適用縣市長選舉合作看機緣

國民黨副主席李乾龍。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

「鄭黃會」昨天落幕，但並未具體提及未來雙方選舉整合機制。國民黨副主席李乾龍今受訪補充表示，民調是一個非常可行的一個辦法，行之有年，若沒有協商成那就用民調。

至於民眾黨主張的「聯合政府」概念的藍白合作模式，是否可能落實在未來副縣長任命形式。李乾龍說，這看機緣，每個地方有不同的機制，在地方政府來做聯合政府的合作也可行，因為基隆是一個很成功的例子。

只不過藍白合2024年曾因當時民眾黨主席柯文哲行事反覆失敗，是否擔心重演？李乾龍回應，兩個主席都已經很坦誠相見的提出藍白合這個構想，多數的主流民意也希望是藍白合，這次大罷免就是一個藍白合很成功的例子。

李乾龍說，回顧到2024年藍白破局，是一個很痛苦的經驗，要記取這個經驗，盡力朝著藍白合。

