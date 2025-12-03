李亞築反對拆船業進茄萣 恐高度污染衝擊在地養殖業

市議員李亞築為在地鄉親發聲，要求市府拿出態度，守護茄萣漁民權益，勿讓拆船業進駐。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李亞築三日總質詢為在地鄉親發聲，要求市府拿出態度，守護茄萣漁民權益，勿讓拆船業進駐。

李議員指出，茄萣正面臨高污染拆船進駐，目前中央漁業署拆解廢棄漁船，統計前鎮、興達及小港漁港，共有一百一十八艘船待拆除，若沒環評、沒監督機制，恐直接污染茄萣、衝擊在地養殖業。

李議員說，旗津不要的拆船業怎麼可以放在茄萣，在地心聲就是不要拆船業進駐，反對高污染進到茄萣，陳市長應該拿出態度，不應漠視漁民權益。

李議員提到，興達電廠燃煤一、二號機組除役卻發電一千八百廿萬度，三、四機組無操作許可仍發電四點七五億度，若以每度零點零二四元計算，分別短少四十三萬元、一千一百四十萬元回饋金，陳市長應於任期內追回偷發電的回饋金。

李議員並說，台中市可以建一(燃氣機組)拆一(燃煤機組)，為何陳市長做不到？她認為，興達電廠燃煤機組年資逾四十年，呼籲不要再為難它了！

加速，李議員指出，海水倒灌、潮汐問題長期困擾茄萣居民，盼陳市長於剩餘任期內推動建置茄萣大排閘門及抽水站。