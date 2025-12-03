李亞築怒批「台三十九線全線」承諾沒了 陳其邁說明原因

圖：市議員李亞築關心「台三十九線全線開通」及高汙染拆船等議題。（取自高市議會直播）

高雄市議員李亞築三日於市政總質詢時，關心「台三十九線全線開通」議題，直言當初保證二Ｏ二七年全線通車，但以目前來看不可能達成。對此，市長陳其邁回應，目前先以橋科路段為優先，這是交通部給高雄市的計畫。

李亞築表示，二Ｏ二二年十月，陳市長到阿蓮開說明會，講得很好聽，承諾一定在任期內要讓台三九在二Ｏ二七年全線開通，但以現在程序來講，二Ｏ二七年並不會全線開通，這條線是阿蓮居民非常重視線，不會在岡山受到塞車的問題，當初台南路段是中央全額補助，為什麼高雄沒有辦法全線開通？

陳其邁答詢，原本從台南到燕巢左右這段，當時跟行政院提到要配合整個台三十九線的橋下道路開闢，行政院也同意整段路做好，目前先以橋科路段為優先，一一六年完工，全線則是一二一年，這是交通部給高雄市的計畫。

李亞築質問，當初在阿蓮跟大家說二Ｏ二七年會全線開通，很多民眾都相當期待，這個是陳市長對阿蓮人的承諾，你剩一年多的任期了，要怎麼交代？

陳其邁說明，整個台三十九線高鐵橋下的道路，中央已經同意要做，優先段的選擇是橋科路段，我想因為半導體Ｓ廊帶的興建，包括沙崙的發展跟整個高雄市區，包括橋科連結，未來一定會越來越密切，市府會持續向中央爭取。

此外，李亞築也提到，高汙染拆船業禁止進入茄萣，更自嘲「興達漁港變垃圾船港」，強調沒環評、沒監督機制，會直接汙染茄萣。

陳其邁回答，興達區漁會租借，執行漁業署的政策，市府會嚴格把關。