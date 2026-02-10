李亞萍傳失智最新身體狀況曝光 余天鬆口：分房睡2年

73歲李亞萍去年底與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上節目時，親口透露自己罹患失智症。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

73歲李亞萍去年底與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同上節目時，親口透露自己罹患失智症，當時醫師指出，病況可能是長年憂鬱、自閉與躁鬱等情緒問題影響下所引發的併發症，目前已持續服藥治療。近日健檢報告出爐，各項數值皆顯示正常，丈夫余天也首度鬆口談及她的最新健康狀況。

余天今（10日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會練團時表示：「她本來就很好，只是事情多，一個女人家不會亂想才怪。」他也笑說，李亞萍若在家沒事就會找他聊天，聊著聊著反而容易吵起架。

談到夫妻相處，余天也坦言兩人已分房睡將近2年，兒子余祥銓更爆料，余天覺得分房後「非常舒服，沒有人碎碎念」。話一出口馬上被余天制止：「等下回去她又要念，不要害我！」余祥銓透露媽媽李亞萍現在看新聞、看節目，都會記住內容，「吃飯一半想起來就開始罵，所以我們真的不能亂講」。」至於外界關心的財產問題，余天也毫不避諱表示，家中經濟大權全由李亞萍掌管，「不管賺多少，錢都放在她那邊」。

此外，由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，將於3月21、22日在台北流行音樂中心盛大開唱。兩天演出卡司不重複，余天、余祥銓、黃西田將分別與蕭敬騰、李千娜輪番擔任壓軸演出。

余天（右）出席《鑽石舞台之夜》演唱會練團，透露和太太李亞萍分房睡。（圖／方萬民攝）

