李亞萍傳失智「真正健檢報告」出爐 曝余天也「常失憶」兩人為此吵架

李亞萍分享近況。翻攝 11點熱吵店YouTube

資深藝人李亞萍日前傳出出現失智前兆，引發外界高度關注。李亞萍近日受訪，親自透露已前往醫院進行全面健檢，目前診斷報告正式出爐，各項相關數值均顯示正常。針對外界擔憂的失憶與斷片狀況，她無奈表示，醫師診斷認為主因在於「心情問題」，並笑稱自己從小就有夢遊習慣。

醫囑八大養生功課

根據三立新聞網報導，李亞萍坦言隨著年齡增長，記憶力確實大不如前。她自嘲現在生活常陷入循環：「以前出門要回去一趟拿一樣東西，現在出門要回去兩趟拿兩樣東西。」此外，對於物品擺放位置或是是否已經服藥，也常感到模糊，甚至發生剛吃完藥卻忘記，乾脆再吃一次的情況。

為了改善現狀，醫師為她開出八大養生功課。李亞萍轉述醫師建議：「醫師叫我每天要做運動，走路15分鐘，睡覺要幾點鐘睡、幾點鐘起來，然後白天不要睡午覺，吃東西要正常，盡量保持愉快的心情。」她也提到，現在能走出家門多虧大女兒余筱萍，「筱萍說不要在乎人家給我多少酬勞，不要怕累，這樣走一趟下來心情會比較好，不然我可以在家一個月都不講一句話。」

李亞萍（中）健檢報告出爐。TVBS提供

爆料余天也常失憶

除了自身健康狀況，李亞萍也揭露了丈夫余天的近況。她形容余天現在極少出門，生活狀態宛如「木頭人」，「他運動最多就是從客廳沙發起來走到廁所，上完後再走到沙發。」夫妻倆目前的居家生活節奏相當固定。

李亞萍更爆料，余天同樣面臨健忘困擾，兩人甚至常為此發生爭執。她透露：「他住北投那麼久，到現在都還不知道北投長什麼樣子。」並指出余天經常針對同一件事情與她爭吵，例如東西明明已經交給他，但他卻忘記收在哪裡，結果往往兩天後就在原處找到。儘管生活中有不少因忘事而產生的瑣碎爭吵，但全家人仍以積極態度陪伴彼此面對身體退化的挑戰。



