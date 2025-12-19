李亞萍凌晨3點盛裝出門 余祥銓談母親失智：她很抗拒檢查吃藥

余祥銓錄影談媽媽李亞萍失智。（鴻凱娛樂提供）

李亞萍日前錄影自曝罹患失智症，並控訴兒子余祥銓「大逆不道」沒用、忤逆她，為此還吵著要搬家。余祥銓今（19日）進棚錄製《大老闆聯盟》也提及母親病況表示，「媽媽現在身體狀況時好時壞，會一直夢到已故親人，上網查這就是失智前兆。」他無奈表示，「有問過醫生，要詳細做檢查，這個狀況要吃藥的，但她很抗拒，我們可能要逼她。」

李亞萍罹患失智傳出日夜分不清楚，偶爾還會把余天誤認為自己的父親，甚至在凌晨3點鐘盛裝要出門趕場表演，狀況持續長達半年之久，余祥銓表示：「剛開始一個禮拜一天兩天，白天看我爸會以為是我外公，跟對方講一些以前的事，會問很奇怪的事，或半夜兩點打電話給司機。」但否認要搬出去，他說：「家人經常鬥嘴，兩老都這麼大了要照顧他們，我從來沒講過這句話。」

而李亞萍自曝失智，並控訴余祥銓忤逆、沒用又沒錢，對於媽媽的指控，余祥銓雖檢討自己工作太忙沒多關心，但也強調說：「我對她很好欸有求必應，我每天幫她買很貴的礦泉水、乳液，買吃的喝的怎麼大逆不道了？還說我覺得她沒用？算了這可能是她發洩情緒。」

余祥銓表示，全家都有請媽媽到醫院做檢查，但李亞萍抗拒與醫生面談後就不願再去做檢查，近日李亞萍上節目錄影回家後，家人發現她的心情明顯好轉，也鼓勵她要多上節目，並喊話外界不要打擾李亞萍，讓她可以好好休養。

