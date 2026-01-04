李亞萍刷爆余天信用卡！才傳失智突暴走嗆尪「臭老頭」

余天、李亞萍結婚多年。（圖／本報系資料照片）

75歲資深藝人李亞萍近來健康狀況引發外界關心，出現記憶力退化、疑似失智症狀，讓不少粉絲相當憂心。不過，近日她與兒子余祥銓及媳婦柔柔一同登上綜藝節目，精神狀態看起來相當不錯，不僅氣色佳、身形維持良好，甚至怒嗆老公余天「臭老頭」熟悉綜藝感完全回歸。

李亞萍近日和兒子、媳婦一起上綜藝節目《11點熱吵店》，除了重現早年秀場時期經典打巴掌橋段，余祥銓也爆料家中一段「刷卡風波」，透露某天余天突然接到銀行來電，通知自己的卡刷爆了，讓他覺得相當奇怪，因為自己幾乎都在家、沒有出門，之後才發現原來是妻子李亞萍一口氣花了30多萬元，購入兩件塑身衣。

看到李亞萍臉色一沉，余祥銓立刻表示自己只是轉述父親的不滿，認為「買那麼貴幹嘛」、「買兩件幹嘛」，自己沒有任何不滿。李亞萍則和兒子確認「真的是你爸講的嗎？」余祥銓肯定回應「對呀，你去問他」，李亞萍立刻變臉，主持人阿Ken則在一旁勸「節目是一時的呀，這個家還是要回去的呀，媽媽在找啦」。

面對這段「爆料」，李亞萍在節目中毫不示弱，直接對著鏡頭隔空嗆老公，「你覺得我花30幾萬是怎樣，50年夫妻可以這樣子嗎？我幫你生3個、我幫你顧家、我幫你養小孩、我幫你管教那個不孝子，余天什麼東西，臭老頭」，語氣誇張，綜藝效果十足。

事實上，余祥銓日前也透露，母親近半年狀況時好時壞，健忘與情緒波動的頻率逐漸增加，甚至會在半夜誤以為要出門工作，或將身邊親人認錯，讓全家人相當擔心。他表示已諮詢醫師，對方建議進行全面檢查，但李亞萍對就醫仍相當抗拒。對此，網友一方面關心她的健康，也紛紛留言替她打氣，稱讚她「綜藝感十足」、「可愛又討喜」，希望她能多保持愉快心情、好好照顧身體。

