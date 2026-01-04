李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭

娛樂中心／徐詩詠報導

現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過湯余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨後。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。









李亞萍刷爆余天40萬額度卡 遭嫌「僅買這2樣」她嗆：臭老頭你什麼東西

余祥銓、柔柔和李亞萍一同上節目。（圖／翻攝11點熱吵店YT）

李亞萍日前與兒子余祥銓、媳婦柔柔登上《11點熱吵店》。余祥銓在節目中爆料，稱天接到信用卡公司來電，通知卡片被刷爆。他一度不相信稱額度有40萬，怎麼可能刷爆。最後發現，是李亞萍一口氣買了2件塑身衣，金額達30萬元，讓余天相當傻眼，直呼太浪費。

李亞萍得知余天抱怨他消費習慣後讓他頗為不悅。（圖／翻攝11點熱吵店YT）





李亞萍聽完余天私下對兒子的抱怨後，當場挑眉走向攝影鏡頭，開嗆：「「余天，你覺得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻可以這樣子嗎？我幫你生三個、顧家養小孩，還幫你管教那個不肖子。余天你什麼東西！臭老頭！」嗆辣反應讓現場來賓、主持人當場笑歪。

李亞萍開嗆余天：「得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻可以這樣子嗎？」（圖／翻攝11點熱吵店YT）

















